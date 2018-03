Speciale energia: Kosovo, premier Haradinaj riceve mediatore tedesco per disputa con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj ha ricevuto una delegazione tedesca guidata dall'ex ministro dell'Ambiente Klaus Topfer. L'ex ministro è stato recentemente nominato dal governo di Berlino quale inviato speciale per risolvere la disputa in materia di energia tra Kosovo e Serbia. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Kosova Sot", nell'incontro di ieri a Pristina Topfer ha chiesto alle parti di dare attuazione all'accordo tra Pristina e Belgrado raggiunto nel 2014 a Bruxelles. Nei giorni scorsi, diversi media internazionali hanno riportato la notizia secondo cui la mancata attuazione dell'accordo tra Pristina e Belgrado sulla rete elettrica avrebbe avuto un impatto sugli orologi e i dispositivi collegati alla rete in diversi paesi d'Europa. In base a quanto rilevato, 25 paesi dell'Europa sono connessi tramite una rete elettrica che opera su frequenze sincronizzate e tale sistema ha un impatto anche su dispositivi quali gli orologi elettrici o elettrodomestici. Da metà gennaio, ha denunciato l'Ente europeo che riunisce gli operatori dei sistemi di trasmissione dell'elettricità (Entsoe), la frequenza temporale di questi dispositivi sarebbe stata alterata, causando un ritardo di quasi sei minuti negli orologi connessi alla rete. Tale situazione sarebbe determinata, come riportato dai media internazionali, dal fatto che il Kosovo userebbe più energia di quella che produce e la Serbia dovrebbe, dunque, compensare le carenze nella rete kosovara."Con la mancata attuazione dell'accordo (siglato nel 2014), il Kosovo ha perso circa 17 milioni di euro ogni anno", ha dichiarato il capo dell'ufficio presidenziale Bekim Collaku, interpellato dalla fondazione italiana "Ottimisti e razionali", evidenziando che ora è chiaro come questo sia un problema per l'intera Ue che invece continua ad aprire nuovi capitoli nei negoziati di adesione con Belgrado. Da Bruxelles Entsoe ha confermato la scorsa settimana, tramite un altro comunicato, che gli operatori per l'energia elettrica di Serbia e Kosovo (Ems e Kostt) hanno risolto momentaneamente i problemi che hanno causato l'alterazione delle frequenze sull'intera rete europea. In ogni caso, precisa il comunicato, si tratta solo di "un primo passo nella risoluzione della questione". "Il secondo passo ora è di sviluppare un piano per far tornare l'energia mancante nel sistema e ripristinare la normalità", sostiene Entsoe assicurando di essere in contatto con la Commissione europea "per trovare soluzioni di lungo termine e per evitare il ripetersi del problema". (Kop)