Kosovo-Serbia: ministro Esteri croato Pejcinovic Buric, serve accordo vincolante per normalizzare rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia e il Kosovo dovrebbero raggiungere un accordo legalmente vincolante per normalizzare i loro rapporti bilaterali. Lo ha affermato il ministro degli Esteri croato Marija Pejcinovic Buric, nella conferenza stampa di oggi a Pristina con l'omologo kosovaro Behgjet Pacolli. "La Croazia sta aiutando il Kosovo su tutte le questioni regionali ed europee", ha osservato Pacolli aggiungendo che nel colloquio odierno "abbiamo discusso della cooperazione economica e regionale". Pacolli, scrive il portale d'informazione "Gazeta Express", ha poi invitato gli imprenditori croati ad investire in Kosovo. Secondo il capo della diplomazia di Zagabria, la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina rimane decisiva per la stabilità dei Balcani occidentali e il dialogo tra i due paesi "deve concludersi con un accordo legalmente vincolante". (Kop)