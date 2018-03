Kosovo: ministro Affari europei Hoxha, ratifica accordo confini con Montenegro è questione di giorni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova riunione del parlamento del Kosovo per la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro sarà convocata solamente dopo essere certi di avere 80 voti in favore. Questa la posizione del presidente del parlamento Kadri Veseli, secondo quanto riportato in settimana dal quotidiano "Koha Ditore". "E' possibile che convocheremo la riunione per la prossima settimana, ma è importante non commettere gli errori della scorsa settimana", ha detto Veseli spiegando che sono in corso colloqui con i rappresentanti dei partiti per trovare un consenso sulla ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini. Secondo quanto indicato nei giorni scorsi da diversi analisti locali, i partiti politici kosovari devono necessariamente trovare un'intesa con la Lista serba per ratificare in parlamento l'accordo sui confini con il Montenegro. Sembra questo lo scenario per approvare l'accordo, dopo l'ennesimo rinvio le scorse settimane a Pristina del voto in parlamento sulla ratifica, a causa della mancanza dei numeri per l'approvazione in aula. (segue) (Kop)