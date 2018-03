Kosovo: premier Haradinaj, dialogo con Lista serba per sbloccare stallo su accordo confini con Montenegro (3)

- "Per questo la domanda è: possiamo prima combattere la corruzione e la criminalità organizzata e poi affrontare la demarcazione ?", ha affermato Kurti aggiungendo che l'attuale accordo con Podgorica è basato su errori che non possono essere corretti una volta ratificata l'intesa. Il leader del Movimento Vetevendosje si chiede anche perché non invertire le procedure: "Non possiamo correggere prima gli errori (nell'accordo con il Montenegro) e poi ratificarlo ?". A suo modo di vedere sarebbe infatti molto difficile modificare l'accordo su 8200 ettari di territorio una volta ratificato; per questo motivo bisogna invece continuare a lavorare per rivedere l'attuale intesa con il Montenegro. (segue) (Kop)