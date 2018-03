Balcani-Stati Uniti: diplomatico Usa Mitchell inizia oggi dal Kosovo tour nella regione (2)

- Il 14 marzo il diplomatico sarà a Belgrado dove sono previsti degli incontri con il presidente Aleksandar Vucic e la premier Ana Brnabic, oltre che con i leader dei partiti all’opposizione. La visita servirà a riaffermare le solide relazioni fra gli Stati Uniti e la Serbia, oltre che a sottolineare l’importanza di normalizzare le relazioni con il Kosovo e attuare le riforme necessarie per raggiungere l’obiettivo di adesione all’Unione europea. Il 15 marzo Mitchell sarà ad Atene dove sono previsti degli incontri con i vertici istituzionali greci che serviranno ad approfondire le relazioni strategiche e di cooperazione bilaterale in vari settori, come la difesa, l’energia, il commercio e gli investimenti. Infine, venerdì 16 marzo il diplomatico sarà a Nicosia per dei colloqui con i principali rappresentanti istituzionali ciprioti volti a discutere di questioni regionali, incluso lo sviluppo delle fonti energetiche nel Mediterraneo orientale. Mitchel avrà degli incontri anche con gli esponenti delle autorità turco-cipriote e con la delegazione delle Nazioni Unite di stanza nell’isola. (Com)