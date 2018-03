Kosovo: premier Haradinaj, dialogo con Lista serba per sbloccare stallo su accordo confini con Montenegro (2)

- Per il Kosovo la ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro è ormai "questione di giorni", ha affermato ieri il ministro per gli Affari europei di Pristina, Duarta Hoxha, che ha espresso il suo ottimismo per un accordo tra i partiti politici kosovari nel corso di un'intervista all'emittente "Klan Kosova". Secondo Hoxha, le tesi del movimento Vetevendosje su una presunta perdita di territorio da parte del Kosovo in base all'attuale accordo con il Montenegro è assolutamente priva di fondamento. Nei giorni scorsi il leader del Movimento Vetevendosje, Albin Kurti, ha inviato una lettera aperta al premier kosovaro Ramush Haradinaj, spiegando i contenuti della sua proposta per superare l'attuale stallo sulla ratifica dell'accordo per la demarcazione dei confini con il Montenegro. Secondo Kurti, è bene chiarire che la demarcazione dei confini con il Montenegro non è l'ultima condizione per la liberalizzazione dei visti ma ce ne è un'altra fondamentale: la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. (segue) (Kop)