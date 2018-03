I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: premier Haradinaj, dialogo con Lista serba per sbloccare stallo su accordo confini con Montenegro - Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha invitato la Lista serba ad un confronto aperto sulla questione della ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro. Parlando nel corso di un'intervista all'emittente televisiva "Rtk 2", il premier kosovaro ha affermato che è necessario votare la ratifica "entro questa settimana" e ha evidenziato che la Lista serba "sta valutando la possibilità di sostenere questo processo". "Rispetto la Lista serba - ha detto Haradinaj -, sono stati eletti dai cittadini, hanno la loro autorità e sono cittadini del Kosovo. Discuterò con loro per aiutarci ad ottenere la libera circolazione (nell'Ue) dei nostri cittadini. Sono pronto a trovare un linguaggio comune con la Lista serba e ritengo che ciò sia nell'interesse anche dei serbo kosovari in quanto altrimenti non avranno la liberalizzazione dei vista e non potranno viaggiare all'estero". (segue) (Res)