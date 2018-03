I fatti del giorno - Balcani (5)

- Balcani-Stati Uniti: diplomatico Usa Mitchell inizia oggi dal Kosovo tour nella regione - L’assistente del segretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici Wess Mitchell inizia oggi da Pristina, in Kosovo, un tour che durerà sino al 17 marzo e lo condurrà in diversi paesi della regione. Secondo quanto riferisce un comunicato del dipartimento di Stato Usa, oggi in Kosovo Mitchell vedrà il presidente Hashim Thaci, il primo ministro Ramush Haradinaj e altri rappresentanti della società civile per riaffermare i solidi legami fra Pristina e Washington. Il diplomatico Usa incoraggerà le autorità kosovare a normalizzare le relazioni con la Serbia, rafforzare lo stato di diritto, accelerare la crescita economica e affrontare le sfide regionali con un approccio volto a garantire la stabilità dei Balcani occidentali. Domani Mitchell sarà a Skopje, nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), dove sono previsti incontri con il capo del governo Zoran e il ministro degli Esteri Nikola Dimitrov. Nell’occasione il focus saranno le aspirazioni euro-atlantiche del paese, oltre che il sostegno Usa ai negoziati con la Grecia e alla necessità che il governo macedone attui le riforme a favore di una governance democratica, che garantiscano lo stato di diritto e la libertà dei media. (Res)