I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Stati Uniti: presidente Thaci, Washington partner strategico per rafforzamento sovranità - Gli Stati Uniti sono un partner strategico del Kosovo nel suo impegno per il rafforzamento della sovranità. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro, Hashim Thaci, nella conferenza stampa congiunta con l’assistente del segretario di Stato Usa per gli affari europei ed eurasiatici, Wess Mitchell. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Thaci ha ringraziato l'esponente del governo di Washington per aver scelto Pristina come prima tappa del suo tour nei Balcani iniziato oggi. "Nessuno ha più ragioni per ritardare la ratifica dell'accordo (sui confini con il Montenegro)", ha assicurato Thaci commentando la situazione politica interna al Kosovo riguardo l'importante passo, posto dall'Ue come precondizione per la liberalizzazione dei visti. Il presidente del paese balcanico ha inoltre ribadito l'importanza della trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un Esercito regolare, anche per la futura integrazione nella Nato. Mentre per quanto riguarda il dialogo con la Serbia, Thaci ha osservato che "la conclusione di questo percorso deve essere il rispetto reciproco della sovranità"; il presidente ha inoltre escluso, in quanto "inaccettabile", ogni eventuali divisione del Kosovo o scambio di territori. (Res)