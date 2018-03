Cipro: assistente segretario di Stato Usa Mitchell venerdì 16 in visita a Nicosia

- L'assistente del segretario di Stato Usa, incaricato per gli Affari europei ed euroasiatici, Wess Mitchell, è atteso per il prossimo 16 marzo in visita ufficiale in Kosovo, come parte del tour nelle capitati di Pristina, Skopje, Belgrado e Atene. Secondo quanto riferito in un comunicato del Dipartimento di Stato Usa, Mitchell incontrerà gli alti funzionari a Cipro "per discutere di questioni bilaterali e regionali, incluso lo sviluppo delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale". Il rappresentante del Dipartimento di Stato Usa avrà dei colloqui anche con i leader delle due comunità, quella greco-cipriota e dei turco-ciprioti, nonché i rappresentanti delle Nazioni Unite. La prima tappa del tour del diplomatico è in programma domani a Pristina, dove Mitchell incontrerà sia il presidente kosovaro Hashim Thaci che il primo ministro Ramush Haradinaj. Poi seguirà, nella giornata di mercoledì 14, la tappa a Skopje per incontri con il primo ministro macedone Zoran Zaev e con il ministro degli Esteri Nikola Dimitrov e a Belgrado per colloqui con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro Anna Brnabic. Mitchell sarà ad Atene giovedì per incontri con alti funzionari greci per discutere dei legami strategici greco-americani e il rafforzamento della cooperazione bilaterale, nel settore della Difesa,l'energia, il commercio e gli investimenti. Infine la conclusione del tour a Cipro. (Res)