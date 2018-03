Serbia: ministro Esteri Dacic, comunità internazionale non vuole compromesso ma riconoscimento Kosovo (3)

- "Lo statuto (per l'Associazione dei comuni a maggioranza serba) sarà predisposto quando il governo del Kosovo darà istruzioni alla squadra creata nel 2016 dal precedente governo", si legge nella risposta del governo di Pristina diffusa da "Koha". Il presidente del Kosovo Hashim Thaci "guiderà in futuro il dialogo politico per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia", è intanto la conferma data nei giorni scorsi dal capo del gabinetto presidenziale di Pristina Bekim Collaku, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Secondo Collaku, il presidente si occupa costantemente di politica estera, inclusi gli aspetti legati al dialogo mediato a Bruxelles con la Serbia. (segue) (Seb)