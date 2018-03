Energia: Kosovo-Serbia, polemiche su conseguenze della mancata attuazione accordo su rete elettrica

- La Serbia dovrebbe essere ritenuta responsabile per le conseguenze della mancata attuazione dell'accordo per la cooperazione energetica con il Kosovo, raggiunto a Bruxelles con la mediazione Ue. E' quanto sostiene il capo dell'ufficio presidenziale del Kosovo, Bekim Collaku, il quale ha commentato per il portale online della fondazione italiana "Ottimisti e razionali" la notizia diffusa da diversi media internazionali, tra i quali l'emittente "Bbc", secondo cui la mancata attuazione dell'accordo tra Pristina e Belgrado sulla rete elettrica avrebbe avuto un impatto sugli orologi e i dispositivi collegati alla rete in diversi paesi d'Europa. In base a quanto rilevato, 25 paesi dell'Europa sono connessi tramite una rete elettrica che opera su frequenze sincronizzate e tale sistema ha un impatto anche su dispositivi quali gli orologi elettrici o elettrodomestici. Da metà gennaio, ha denunciato l'Ente europeo che riunisce gli operatori dei sistemi di trasmissione dell'elettricità (Entsoe), la frequenza temporale di questi dispositivi sarebbe stata alterata, causando un ritardo di quasi sei minuti negli orologi connessi alla rete. Tale situazione sarebbe determinata, come riportato dai media internazionali, dal fatto che il Kosovo userebbe più energia di quella che produce e la Serbia dovrebbe, dunque, compensare le carenze nella rete kosovara. (segue) (Kop)