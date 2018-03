Kosovo: assistente segretario di Stato Usa Mitchell lunedì in visita a Pristina

- L'assistente del segretario di Stato Usa, incaricato per gli Affari europei ed euroasiatici, Wess Mitchell, è atteso lunedì in visita ufficiale in Kosovo. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Klan Kosova", nell'agenda della visita ci sono colloqui bilaterali con il presidente Hashim Thaci e con il primo ministro Ramush Haradinaj. Mitchell dovrebbe ribadire nel corso della sua visita l'importanza dei legami tra Washington e Pristina, rinnovando l'invito a lavorare per la normalizzazione delle relazioni con Belgrado. Anche le riforme nello stato di diritto, sulla crescita economica e verso il superamento delle principali sfide regionali, saranno temi centrali nel corso della missione del rappresentante del governo Usa a Pristina.(Kop)