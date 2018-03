I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: ministro Dacic su Comunità municipi in Kosovo, mancata approvazione equivale a uscire da dialogo - La mancata approvazione da parte di Pristina del documento per una Comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo può essere interpretata come una decisione di uscire dal dialogo con Belgrado. Lo ha detto il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, secondo quanto riferito dall'agenzia "Sputnik". Belgrado, ha proseguito Dacic, potrebbe ora decidere di sospendere tutti gli accordi finora raggiunti nel processo di dialogo con la mediazione di Bruxelles. Nella giornata di ieri il governo del Kosovo non ha dato il via libera alla bozza di documento per la creazione di una Comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. Tale richiesta era stata presentata dalla Serbia nell'ultimo round del dialogo tra Pristina e Belgrado a Bruxelles. Secondo quanto riferito da fonti del governo di Pristina al quotidiano kosovaro "Koha", al momento non c'è nessun rappresentante dell'esecutivo kosovaro incaricato di prendere decisioni "fuori dal quadro costituzionale". "Lo statuto (per l'Associazione dei comuni a maggioranza serba) sarà predisposto quando il governo del Kosovo darà istruzioni alla squadra creata nel 2016 dal precedente governo", si legge nella risposta del governo di Pristina diffusa da "Koha". (segue) (Res)