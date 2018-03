Qatar: inviato speciale al Qahtani, accuse di terrorismo contro di noi "non hanno convinto nessuno" (2)

- Per Qahtani quindi “i terroristi usano la violenza per scopi politici, ma anche i paesi lo fanno per reprimere e dominare gli oppositori". Alcuni pensano che gli oppositori siano terroristi, altri invece li ritengono dei combattenti "come i Fratelli musulmani, che sono considerati in modo diverso", ha detto ancora al Qahtani. In questo caso il termine terrorista "è usato per scopi politici", avverte l'esponente del Qatar. Al Qahtani ricorda che Doha “è membro della Coalizione contro lo Stato islamico e ospita nel proprio paese una base degli Stati Uniti. Noi abbiamo appoggiato le missioni internazionali contro il terrorismo insieme all’Unione Europea. Abbiamo progetti in Nigeria, nel Kosovo e in altri paesi come la Tunisia. Abbiamo fatto tanto per dare potere ai giovani arabi considerando che ci sono tanti foreign fighter che vengono da queste regioni. Questo perché 60 milioni di bambini non sono scolarizzati e noi per questo abbiamo finanziato un progetto di scolarizzazione”. (Res)