Serbia: ministro Esteri Dacic, comunità internazionale non vuole compromesso ma riconoscimento Kosovo (2)

- "Non è accettabile che dopo 5 anni stiamo ancora a discutere se qualcuno recepisce l'Accordo di Bruxelles (oppure no)". Mercoledì scorso il governo del Kosovo non ha dato il via libera alla bozza di documento per la creazione di una Comunità autonoma di municipi a maggioranza serba. Tale richiesta era stata presentata dalla Serbia anche nell'ultimo round del dialogo tra Pristina e Belgrado a Bruxelles. Secondo quanto riferito da fonti del governo di Pristina al quotidiano kosovaro "Koha", al momento non c'è nessun rappresentante dell'esecutivo kosovaro incaricato di prendere decisioni "fuori dal quadro costituzionale". (segue) (Seb)