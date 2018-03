Serbia: ministro Esteri Dacic, comunità internazionale non vuole compromesso ma riconoscimento Kosovo

- Una parte della comunità internazionale "mente" al presidente serbo Aleksandar Vucic perché dalla Serbia "non vuole un compromesso, ma il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Belgrado, Ivica Dacic, all'emittente "Rts". "Non esiste ricatto che può costringere la Serbia a riconoscere un Kosovo indipendente", ha osservato il ministro aggiungendo che sia le autorità di Pristina che la comunità internazionale devono pronunciarsi in modo chiaro "se esiste o no l'Accordo di Bruxelles". "Io l'ho firmato con Catherine Ashton (ex Alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea) e con Hashim Thaci (ex premier e attuale capo dello stato kosovaro). Non lo avrei mai firmato se in esso non vi fosse stata la menzione di una Comunità di municipi serbi (Zso)", ha detto Dacic in riferimento all'Accordo sulla normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina firmato nel 2013 nell'ambito del dialogo mediato da Bruxelles e condotto a livello politico dagli allora premier serbo e kosovaro, Ivica Dacic e Hashim Thaci. (segue) (Seb)