Balcani: presidente romeno Iohannis, risolvere questione Kosovo sarà "enorme passo avanti" verso Ue

- Risolvere il problema del Kosovo sarà un "enorme passo avanti" verso l'Unione europea per tutti i paesi dei Balcani occidentali. Lo ha detto oggi il presidente della Romania, Klaus Iohannis, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo, Aleksandar Vucic, che sta effettuando una visita ufficiale a Bucarest. "Il Kosovo è una questione complicata e credo che risolvere il problema del Kosovo sarà un enorme passo avanti nella direzione europea per tutti i Balcani occidentali. Tutti questi paesi devono restare in stretto contatto. Siamo disposti a essere coinvolti nella ricerca di buone soluzioni per l'intera area", ha detto il presidente Iohannis. (Rob)