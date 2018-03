I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: Tribunale di Gjakova assolve ex comandante Uck Limaj da accuse di crimini di guerra - Il Tribunale di primo grado Gjakova ha ritenuto l'ex comandante dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) Fatmir Limaj non colpevole di crimini di guerra. La notizia della sentenza del Tribunale kosovaro è pubblicata dal portale d'informazione "Gazeta Express". Secondo il dispositivo della sentenza, la Corte non ha potuto stabilire l'esistenza di un legame diretto tra Limaj e l'uccisione dei due cittadini di etnia albanese, Selman Binishi e Ramiz Hoxha, nel 1998. (segue) (Res)