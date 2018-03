Serbia: ministro Esteri Dacic, comunità internazionale non vuole compromesso ma riconoscimento Kosovo (4)

- I rappresentanti di Pristina e Belgrado hanno intanto ripreso a condurre un dialogo tecnico a Bruxelles, come confermato a fine febbraio dalla portavoce Ue Maja Kocijancic. La portavoce ha sottolineato come le due parti siano tornate a discutere sull'attuazione dell'accordo sulla libera circolazione tra i due paesi, la giustizia e la gestione integrata delle frontiere. Altri temi di confronto sono stati l'accordo per la Comunità autonoma delle municipalità serbe del Kosovo, le questioni energetiche e il ponte di Mitrovica. (Seb)