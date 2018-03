I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: premier Haradinaj su accordo confini Montenegro, sessione su ratifica solo con due terzi dei voti - I partiti della coalizione governativa del Kosovo non sono ancora riusciti ad assicurarsi gli 80 voti in parlamento necessari per la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro. Lo ha spiegato oggi in aula il premier del Kosovo, Ramush Haradinaj, come riportato dall'emittente "Rtk". Secondo Haradinaj, "se avessimo trovato i numeri, non avremmo problemi a fissare una data per la sessione parlamentare". Il premier ha indicato che "non è un processo facile" e la ratifica potrebbe avvenire tra "la fine di questa settimana o l'inizio della prossima" ma prima bisognerà avere garanzia sui due terzi dei voti in parlamento. Al momento, ha confermato il premier, la Lista serba continua ad opporsi alla ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro, mentre anche la Lega democratica del Kosovo (Ldk) solleva alcune obiezioni nonostante il sostegno di base al voto in aula. (segue) (Res)