Kosovo: sindaco di Pristina Ahmeti lascia Movimento Vetevendosje

- Il sindaco di Pristina Shpend Ahmeti, uno degli esponenti di punta del partito di opposizione kosovaro Movimento Vetevendosje, ha lasciato il partito con il quale è stato eletto. "Al decimo anniversario dell'indipendenza, non possiamo non riflettere su come questo Stato avrebbe potuto essere se noi avessimo gestito un ricambio delle generazioni politiche, non solo dell'età ma della mentalità", ha dichiarato Ahmeti in una lettera scritta con la quale ha annunciato di lasciare il Movimento Vetevendosje dopo sette anni di militanza. Secondo il sindaco di Pristina, i motivi per cui è entrato nel Vetevendosje diversi anni fa "non ci sono più" in quanto "i disaccordi hanno danneggiato lo spirito, la fiducia e di conseguenza la causa". (Kop)