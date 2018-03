I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: ministro Esteri Pacolli, nuovi paesi riconosceranno indipendenza nonostante la Serbia - L'indipendenza del Kosovo sarà riconosciuta da altri paesi, nonostante l'opposizione della Serbia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pristina Behgjet Pacolli, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". Pacolli ha parlato di nuovi riconoscimenti dell'indipendenza del Kosovo attesi per la fine del mese di marzo e ciò avverrà in quanto Pristina è capace di affrontare con successo "l'offensiva diplomatica dello Stato serbo". "La Serbia si è in un certo senso destata dal suo sonno quest'anno e sta lavorando molto intensamente sui paesi che hanno già riconosciuto il Kosovo, in particolare puntando sui paesi deboli dal punto di vista economico", ha osservato il capo della diplomazia di Pristina. Pacolli ha infine sottolineato che negli ultimi mesi Madagascar, Guinea Bissau e Barbados hanno recentemente riconosciuto l'indipendenza del Kosovo. (segue) (Res)