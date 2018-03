Speciale difesa: Nato, presidente Slovenia Pahor auspica "piano strutturale" per settore dopo fallito test di combat readiness

- Un aggiornamento dell’intero sistema di difesa della Slovenia da fondare sull’adozione di "un piano finanziario di lungo periodo" in grado di rilanciare le capacità dei militari del paese. E’ quanto ritiene necessario il presidente sloveno Borut Pahor, come affermato ieri nel suo intervento davanti all’Assemblea nazionale di Lubiana, dove è stato chiamato a intervenire dopo il fallimento di un test per la prontezza da combattimento (combat readiness) Nato da parte dell'Esercito. La “bocciatura” della 72ma Brigata slovena, dichiarata nel mese di febbraio "inadatta al combattimento" dopo essere stata sottoposta ad un test per l’impiego nelle operazioni Nato, ha scosso profondamente gli ambienti militari della Slovenia ed anche il governo di Lubiana è stato colto di sorpresa. La scorsa settimana le prime conseguenze: il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Andrej Osterman, ha riconosciuto le sue responsabilità nella “figuraccia internazionale” dei militari sloveni ed è stato costretto a presentare le dimissioni; l’esercito di Lubiana ha inoltre annunciato che i circa 800 militari coinvolti nel fallito test non partiranno per le missioni Nato in Kosovo e Libano come inizialmente programmato.Ieri nel parlamento di Lubiana si è cercato invece di individuare una strategia strutturata per ripristinare la credibilità dell’Esercito di un paese membro della Nato, ormai da quasi 14 anni. Il nuovo capo di Stato maggiore della Difesa, generale Alan Geder, ha individuato nella carenza di personale militare una criticità fondamentale sulla quale bisognerà lavorare. “All'esercito sloveno servono oltre 1200 militari aggiuntivi per funzionare normalmente”, ha osservato Geder davanti al parlamento come riferisce l’emittente “Rtv”. Secondo il capo di Stato maggiore, considerando che 900 militari sono inutilizzabili in quanto impegnati in attività di addestramento urgente, sarà necessario attingere al contributo dei riservisti e quella delle risorse rimane “la principale sfida strategica per le Forze armate slovene”.Come evidenziato da Geder, le Forze armate slovene dovrebbero raggiungere nel 2025 la quota di 8000 militari professionisti e di 2000 riservisti; ma a causa di alcuni tagli nella pubblica amministrazione il numero dei professionisti è attualmente fermo poco sopra la quota di 7000 unità. Inoltre, ha osservato il generale, per un Esercito piccolo come quello sloveno, il fatto che diversi militari ogni anno vengano inviati all’estero per le missioni genera “problemi” nella risposta adeguata agli standard richiesti dalla Nato. Secondo il capo di Stato maggiore, anche il drastico calo nelle paghe dei militari sloveni sta producendo una carenza di risorse nel settore e in questo senso Geder ha citato il caso della vicina Croazia dove “il salario dei soldati è stato adeguato al salario medio nel paese” o quello della Repubblica Ceca dove si è registrato un aumento degli stipendi militari “del 126 per cento”.Pahor è sembrato condividere l’esigenza di dotare il settore di maggiori risorse. Il capo dello Stato ha sottolineato l’esigenza di “un consenso politico” sui rischi per la sicurezza e sugli investimenti finanziari necessari per le Forze armate del paese. Come riportato dal sito online del quotidiano “Delo”, Pahor ha sottolineato ieri in parlamento che per la Slovenia “l'Esercito è di vitale importanza” nell'ottica di difendere la sovranità e assicurare la risposta a tutte le sfide alla sicurezza. Secondo Pahor, se è vero che la Slovenia non è sottoposta a “minacce militari dirette ed è correttamente considerato un paese sicuro", dall’altra parte va analizzata la presenza di “un ambiente internazionale molto più imprevedibile e meno stabile”."La sicurezza è diventata meno affidabile: quindi bisogna investire di più nel settore", ha affermato il presidente sloveno. Per superare tale situazione, Pahor ha proposto al governo e al parlamento di Lubiana di adottare una legge sul finanziamento di lungo termine per il settore della difesa, e per raggiungere questo obiettivo serve “un approccio comune e globale”. Come evidenziato da Pahor, nei prossimi dieci anni l’obiettivo è quello di raggiungere il livello del 2,5 per cento del Pil per le spese del settore. L'aumento delle spese nel settore è un obiettivo che già si era posto negli scorsi anni il governo di Lubiana. Nel luglio 2015 il premier sloveno Miro Cerar assicurava che la Slovenia avrebbe aumentato gradualmente le proprie spese militari come parte dei propri impegni in ambito Nato. Ma dall'altra parte nel 2014 la Slovenia ha speso solo 367 milioni di euro, ovvero l’uno per cento del Pil e il livello di spesa più basso da quando il paese è entrato nella Nato nel 2004.Il primo ministro Miro Cerar, così come il ministro della Difesa Andreja Katic, hanno accolto con sorpresa nei giorni scorsi l’annuncio del fallito test Nato da parte dei militari sloveni: “Abbiamo allocato i finanziamenti, per cui siamo rimasti stupiti quando abbiamo ricevuto il rapporto”, ha detto il capo del governo di Lubiana. Certamente la Slovenia è ancora lontana dal traguardo posto dalla Nato riguardo lo stanziamento del 2 per cento del Pil per la difesa. Ma tale obiettivo è ancora lontano anche per altri paesi membri e stando a quanto emerso dopo il test dell’Alleanza atlantica i militari di Lubiana si sono presentati con gravi carenze: dopo 18 mesi di addestramento tra Slovenia, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Bulgaria e Georgia i soldati sloveni hanno passato solo uno dei cinque esami nei quali era suddiviso il test Nato. Secondo la stampa locale, i militari sloveni si sono dimostrati incapaci di muoversi adeguatamente in un campo di battaglia, erano attrezzati con equipaggiamenti scadenti e hanno richiesto aiuto medico durante la valutazione a causa di problemi legati al clima freddo.Il recente fallimento di un test Nato da parte dell’Esercito di un paese membro pone inevitabilmente alcune questioni sull’allargamento dell’Alleanza atlantica. Se da una parte la Nato mantiene attiva la politica della “porta aperta” verso nuovi paesi membri, dall’altra parte tale allargamento rende sempre più importante un’attenzione verso la necessità di garantire l’interoperabilità delle Forze armate tramite la stretta aderenza agli standard dell’Alleanza. Il Montenegro, ultimo paese ad essere diventato parte della Nato nel 2017, offre un esempio significativo riguardo questi scenari. Secondo quanto reso noto nei giorni scorsi dal quotidiano montenegrino “Pobjeda”, la Nato non metterà alla prova l'esercito di Podgorica nel corso del 2018, dato che i militari del Montenegro non sono stati per ora assegnati alle forze per gli interventi. La posizione è stata comunicata da fonti interne all'Alleanza atlantica, sollecitate dalla testata proprio dopo che nelle scorse settimane la Nato ha giudicato negativamente l'esercito sloveno.La candidatura di unità militari alle operazioni Nato rappresenta una decisione nazionale, ha spiegato l'analista militare Aleksandar Radic al quotidiano di Podgorica "Pobjeda". Radic ha detto che "ogni paese membro della Nato o partner dell'alleanza dichiara quali sono le proprie unità a disposizione per le operazioni, dopo di che viene definito l'equipaggiamento del quale devono essere dotate e l'addestramento al quale devono sottostare". Radic ha evidenziato che "soltanto in seguito, i valutatori della Nato decidono se le unità in questione sono pronte, senza una scala di valori, ma con il semplice giudizio positivo o negativo". Il Montenegro - ha ricordato Radic - "ha candidato una compagnia della fanteria prima di aderire alla Nato e, in seguito, un'altra compagnia che in questo momento si stanno sottoponendo a valutazioni". Le unità montenegrine non sono a ogni modo state assegnate alle forze pronte per il combattimento, motivo per cui, contrariamente a quelle slovene, non dovranno sottostare al test per la prontezza da combattimento". (Lus)