Kosovo-Serbia: fonti stampa, Pristina non autorizza documento per creazione Associazione comuni a maggioranza serba (2)

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci guiderà il dialogo per la normalizzazione dei rapporti con la Serbia. E' la prospettiva indicata ieri dal capo del gabinetto presidenziale di Pristina Bekim Collaku, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Secondo Collaku, il presidente si occupa costantemente di politica estera, inclusi gli aspetti legati al dialogo mediato a Bruxelles con la Serbia. I rappresentanti di Pristina e Belgrado stanno continuando a condurre un "dialogo tecnico" a Bruxelles, ha confermato a fine febbraio il portavoce Ue Maja Kocijancic. Kocijancic ha sottolineato come le due parti siano tornate a discutere sull'attuazione dell'accordo sulla libera circolazione tra i due paesi, la giustizia e la gestione integrata delle frontiere. Altri temi di confronto l'accordo di Associazione delle municipalità serbe del Kosovo, le questioni energetiche e il ponte di Mitrovica. (Kop)