Kosovo: Procura speciale assume guida indagini su omicidio leader serbo Ivanovic

- La Procura speciale del Kosovo (Sprk) ha assunto l'incarico di indagare sull'uccisione del politico serbo kosovaro, Oliver Ivanovic. La decisione è stata presa data la complessità del caso, che non potrebbe essere trattato in maniera adeguata dai procuratori locali. E' stato il capo della Procura speciale kosovara, Reshat Millaku, a spiegare al portale d'informazioni "Birn" che intende assumere la guida delle indagini "in ragione della complessità del caso". Fino ad ora, le indagini sull'omicidio avvenuto a Mitrovica lo scorso 16 gennaio, erano state condotte da due procuratori della Procura locale: uno d'etnia albanese Njazi Rexha e uno serbo, Jova Radovic. Al momento il caso è ancora aperto e non ci sono stati arresti. (segue) (Kop)