Balcani: premier sloveno Cerar, adesione paesi regione dopo soluzione dispute aperte

- Gli Stati dei Balcani occidentali dovrebbero entrare nell'Unione europea a patto che i paesi candidati rispondano ai criteri per l'adesione e risolvano le dispute sui confini. Lo ha sottolineato il premier sloveno Miro Cerar, in un'intervista al quotidiano austriaco "Standard". Secondo Cerar, Kosovo e Serbia dovrebbero applicare "il modello sloveno" per risolvere le dispute aperte attraverso l'arbitrato internazionale. (Lus)