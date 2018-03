I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: presidente Thaci, creazione Esercito è "nostro diritto legittimo" - Le Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) agiscono con grande professionalità e anche per questo meritano di essere trasformate in un Esercito regolare. Questo l'auspicio espresso oggi dal presidente kosovaro, Hashim Thaci, in occasione del suo intervento alla cerimonia per la commemorazione dell'ex militante dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Adem Jashari. Lo riferisce il quotidiano "Klan Kosova". "Vogliamo e riteniamo che la trasformazione delle Forze di sicurezza in Esercito accadrà tramite modifiche costituzionali, ma non permetterò a nessuno di porre un veto su questo nostro diritto legittimo", ha detto Thaci definendosi "fiducioso" sul fatto che le Forze armate del Kosovo "saranno un valore comune per tutti noi, rappresentando le caratteristiche etniche di questo paese e della nostra società". (segue) (Res)