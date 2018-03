Romania-Serbia: presidente Vucic oggi in visita ufficiale a Bucarest

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic effettua oggi una visita ufficiale a Bucarest dove verrà ricevuto dal presidente della Romania, Klaus Iohannis. Secondo un comunicato dell'amministrazione presidenziale romena, durante i colloqui, i due capi di stato valuteranno le strategie per un approfondimento della cooperazione bilaterale, sia a livello politico che economico. Inoltre, verrà discusso il sostegno di Bucarest all'adesione di Belgrado all'Unione europea, anche in considerazione del fatto che la Romania presiederà il Consiglio dell'Ue nel primo semestre del 2019. I due presidenti affronteranno inoltre la questione delle minoranze nazionali nei due paesi, le questioni di interesse comune in materia di cooperazione nei Balcani occidentali e i principali sviluppi nel dossier del Kosovo.(Rob)