I fatti del giorno - Balcani (2)

- Difesa: Slovenia, presidente Pahor interviene oggi su stato Forze armate - Il presidente della Slovenia Borut Pahor interverrà oggi presso la commissione parlamentare Difesa per affrontare il tema di una possibile riforma del settore militare dopo il recente fallimento di un test per la prontezza di combattimento della Nato (combat readiness). Lo scorso lunedì a Lubiana è stato necessario sospendere i lavori della riunione d'emergenza convocata per affrontare la situazione del settore difesa del paese; nell'occasione i deputati hanno richiesto un intervento del presidente Pahor per conoscere la sua posizione sulla delicata questione. Anche il generale Alan Geder, nuovo capo di Stato maggiore, dovrebbe intervenire oggi davanti alla commissione Difesa. Quest'ultimo ha recentemente assunto l'incarico dopo le dimissioni del generale Andrej Osterman, proprio a causa del fallimento del test Nato. Secondo quanto reso noto nei giorni scorsi dalla stampa di Lubiana, inoltre, la brigata dell'Esercito sloveno che ha fallito nei giorni scorsi il test Nato non prenderà parte alle missioni dell'Alleanza atlantica in Libano e Kosovo. La decisione è stata presa proprio come conseguenza del fallimento del test per la prontezza di combattimento della Nato, in seguito all'annuncio delle dimissioni di Osterman. (segue) (Res)