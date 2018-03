Nato: Slovenia, presidente Pahor auspica "piano strutturale" per settore difesa dopo fallito test di combat readiness

- Un aggiornamento dell’intero sistema di difesa della Slovenia da fondare sull’adozione di "un piano finanziario di lungo periodo" in grado di rilanciare le capacità dei militari del paese. E’ quanto ritiene necessario il presidente sloveno Borut Pahor, come affermato oggi nel suo intervento davanti all’Assemblea nazionale di Lubiana, dove è stato chiamato a intervenire dopo il fallimento di un test per la prontezza da combattimento (combat readiness) Nato da parte dell'Esercito. La “bocciatura” della 72ma Brigata slovena, dichiarata nel mese di febbraio "inadatta al combattimento" dopo essere stata sottoposta ad un test per l’impiego nelle operazioni Nato, ha scosso profondamente gli ambienti militari della Slovenia ed anche il governo di Lubiana è stato colto di sorpresa. La scorsa settimana le prime conseguenze: il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Andrej Osterman, ha riconosciuto le sue responsabilità nella “figuraccia internazionale” dei militari sloveni ed è stato costretto a presentare le dimissioni; l’esercito di Lubiana ha inoltre annunciato che i circa 800 militari coinvolti nel fallito test non partiranno per le missioni Nato in Kosovo e Libano come inizialmente programmato. (segue) (Lus)