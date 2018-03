Elezioni: Salvini al "Corriere del Veneto", no ad una alleanza coi i grillini

- Il segretario della Lega, nonché candidato premier del centrodestra, Mtteo Salvini, in una intervista al "Corriere del Veneto" parla di una eventuale intesa con i grillini per la formazione del nuovo governo: "Mai nella vita, quella dell'alleanza Lega-M55 è una fake news, un'invenzione surreale come la caccia al Salvini razzista, fascista e nazista che spaventa i bambini. No". Io rispetto il voto ai Cinque Stelle - continua il segretario - perché l'elettore ha sempre ragione: "Però è un voto di assistenza, pauperista. II voto alla Lega, invece, è il voto della gente che lavora. Ovviamente in Veneto e in Lombardia ma anche al Sud, le persone che ci hanno votato sono quelle che in campagna elettorale mi hanno detto: io non voglio stare a casa a non fare niente, voglio studiare, lavorare, produrre. Io e Di Maio abbiamo due idee di Italia diverse: per lui è l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza; per me è il rilancio e lo sviluppo della flat-tax". (segue) (Res)