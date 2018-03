Serbia-Germania: consigliere tedesco per Affari esteri Hecker in visita a Belgrado

- Il consigliere per gli Affari esteri presso il cancellierato tedesco, Jan Hecker, è oggi in visita a Belgrado. Secondo quanto riporta la stampa serba, Hecker ha avuto un incontro in mattinata con il direttore dell'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo, Marko Djuric. Nel pomeriggio è previsto un colloquio con il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic. (Seb)