Serbia-Slovacchia: ministero Integrazione Ue Belgrado firma accordo di cooperazione con Bratislava

- E' stato firmato oggi a Belgrado un accordo di cooperazione fra il ministero per l'Integrazione Ue della Serbia e il dicastero degli Esteri e per gli Affari europei della Slovacchia. Secondo quanto riporta la stampa serba, il documento è stato firmato dal ministro di Belgrado, Jadranka Joksimovic, e dal capo della diplomazia slovacca, Ivan Korcok, che conclude oggi una visita di due giorni nella capitale serba. Il documento, ha precisato la Joksimovic, afferma che la Serbia è il candidato più forte nel processo di ulteriore allargamento dell'Unione europea. Il ministro Korcok ha osservato che il percorso europeo per la Serbia include anche degli impegni che vanno realizzati, compresa la normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina. Secondo il ministro, quest'anno "sarà un buon anno per il processo di allargamento dell'Unione", diventato nuovamente una priorità per l'Ue. Il ministro Korcok ha avviato ieri una visita ufficiale a Belgrado. Nella giornata di ieri Korcok ha incontrato la premier serba, Ana Brnabic, a cui ha confermato il pieno sostegno della Slovacchia riguardo al processo di allargamento dell'Ue verso i Balcani occidentali. La Serbia, ha aggiunto, è riconosciuta come leader e paese chiave per la stabilità dell'intera regione. Il ministro degli Esteri slovacco ha incontrato ieri anche l'omologo serbo, Ivica Dacic. Il ministro serbo ha ringraziato la Slovacchia per il sostegno al percorso europeo della Serbia e per la decisione di non riconoscere l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo. (Seb)