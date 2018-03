Kosovo: presidente parlamento Veseli, nuova serie di colloqui per ratifica accordo confini Montenegro (4)

- Il Kosovo deve ratificare l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro e normalizzare i rapporti con la Serbia. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, parlando la scorsa settimana nel corso della sua visita a Pristina come riportato dal quotidiano "Epoka". Secondo il presidente della Commissione Ue, la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro rimane per il Kosovo un passo decisivo in vista della liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari in Europa. Secondo Jucker, anche "i legami tra Kosovo e Serbia sono fondamentali" nel percorso di Pristina verso l'Ue. "Vogliamo che i rapporti tra Kosovo e Serbia siano fondati su un terreno nuovo", ha detto Juncker evidenziando la necessità di una riconciliazione stabile nel quadro del comune percorso di integrazione europea. Dal presidente della Commissione europea, infine, un appello alla lotta alla corruzione che deve essere intensificata con un rinnovato impegno da parte delle autorità kosovare. (Kop)