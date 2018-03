I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: presidente parlamento Veseli, nuova serie di colloqui per ratifica accordo confini Montenegro - Il presidente dell'Assemblea nazionale del Kosovo Kadri Veseli intende avviare una nuova serie di colloqui con i rappresentanti dei partiti politici locali per trovare un "consenso" in grado di fare approvare l'accordo sui confini con il Montenegro. E' quanto scrive il quotidiano "Epoka" riportando l'annuncio dello stesso Veseli. Il presidente del parlamento kosovaro ha assicurato che non dovrebbero esserci ulteriori ritardi sulla ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro e la riunione del monocamerale di Pristina sarà fissata quanto prima. "Avvierò negoziati intensivi con i colleghi dei partiti politici a partire da lunedì, al fine di tenere la sessione (per il voto di ratifica) durante la prossima settimana", ha detto. Il quotidiano "Lajmi" riferisce intanto di una sessione utile per il voto probabile nella giornata di giovedì di questa settimana; mentre il quotidiano "Zeri" indica che non è in programma alcuna riunione nel corso dei prossimi giorni. (segue) (Res)