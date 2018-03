Kosovo: premier Haradinaj, presto creazione Esercito per adesione Nato

- Il Kosovo avrà presto un Esercito regolare: lo ha detto oggi il premier di Pristina, Ramush Haradinaj, partecipando ad una cerimonia per commemorare il 20mo anniversario della morte del militante dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) Adem Jashari. Come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express", Haradinaj ha detto che la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in Esercito avverrà, in modo da potere aprire al paese le porte per l'adesione alla Nato con il sostegno dei suoi alleati. (Kop)