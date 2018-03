Speciale difesa: Kosovo, presidente parlamento Veseli avvia nuova serie di colloqui per ratifica accordo confini Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale del Kosovo Kadri Veseli intende avviare una nuova serie di colloqui con i rappresentanti dei partiti politici locali per trovare un "consenso" in grado di fare approvare l'accordo sui confini con il Montenegro. E' quanto scrive il quotidiano "Epoka" riportando l'annuncio dello stesso Veseli. Il presidente del parlamento kosovaro ha assicurato che non dovrebbero esserci ulteriori ritardi sulla ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro e la riunione del monocamerale di Pristina sarà fissata quanto prima. "Avvierò negoziati intensivi con i colleghi dei partiti politici a partire da lunedì, al fine di tenere la sessione (per il voto di ratifica) durante la prossima settimana", ha detto. Il quotidiano "Lajmi" riferisce intanto di una sessione utile per il voto probabile nella giornata di giovedì di questa settimana; mentre il quotidiano "Zeri" indica che non è in programma alcuna riunione nel corso dei prossimi giorni.I deputati della Lista serba voteranno in favore della ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro solamente dopo il 5 marzo. Lo ha detto nei giorni scorsi il ministro degli Esteri di Pristina, Behgjet Pacolli, parlando al quotidiano "Telegrafi". I media kosovari hanno riportato in precedenza la notizia di un "accordo segreto" raggiunto tra Pacolli e i deputati della Lista serba, partner della coalizione governativa, per superare lo stallo sulla ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro; tale intesa potrebbe essere tuttavia messo in pratica solamente dopo le elezioni amministrative del 5 marzo a Belgrado. Secondo quanto indicato nei giorni scorsi da diversi analisti locali, i partiti politici kosovari devono necessariamente trovare un'intesa con la Lista serba per ratificare in parlamento l'accordo sui confini con il Montenegro. Sembra questo lo scenario per approvare l'accordo, dopo l'ennesimo rinvio le scorse settimane a Pristina del voto in parlamento sulla ratifica, a causa della mancanza dei numeri per l'approvazione in aula.L'ennesimo rinvio è stato necessario nonostante nei giorni scorsi diversi partiti parlamentari kosovari - sia della maggioranza che dell'opposizione - avessero trovato un accordo sul voto di ratifica. L'accordo ha incluso anche la Lega democratica del Kosovo (Ldk), maggiore partito dell'opposizione, a sostegno delle forze di maggioranza: Partito democratico del Kosovo (Pdk), Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Nuova Alleanza per il Kosovo (Akr). Il sostegno della Lista serba, partito rappresentanza di tale minoranza etnica e partner della coalizione governativa, appare decisivo in quanto non è immaginabile ottenere il sostegno del movimento Vetevendosje.Il Kosovo deve ratificare l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro e normalizzare i rapporti con la Serbia. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, parlando la scorsa settimana nel corso della sua visita a Pristina come riportato dal quotidiano "Epoka". Secondo il presidente della Commissione Ue, la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro rimane per il Kosovo un passo decisivo in vista della liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari in Europa. Secondo Jucker, anche "i legami tra Kosovo e Serbia sono fondamentali" nel percorso di Pristina verso l'Ue. "Vogliamo che i rapporti tra Kosovo e Serbia siano fondati su un terreno nuovo", ha detto Juncker evidenziando la necessità di una riconciliazione stabile nel quadro del comune percorso di integrazione europea. Dal presidente della Commissione europea, infine, un appello alla lotta alla corruzione che deve essere intensificata con un rinnovato impegno da parte delle autorità kosovare. (Kop)