Balcani: concluso tour Juncker nella regione, "nessuna corsa per integrazione ma proseguire nelle riforme" (5)

- Gli obiettivi dei diversi paesi della regione hanno naturalmente connotazioni diverse. Tra queste quelle del Kosovo, da dove il presidente della Commissione europea ha sottolineato la necessità della ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, attesa da lungo tempo e auspicata dagli stessi vertici istituzionali del Paese, insieme alla normalizzazione dei rapporti con la vicina Serbia. La ratifica dell'accordo è la condizione per la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari in Europa, ha ricordato Jucker, rimarcando come del resto i “legami tra Kosovo e Serbia sono fondamentali" nel percorso di Pristina verso l'Ue. "Vogliamo che i rapporti tra Kosovo e Serbia siano fondati su un terreno nuovo", ha aggiunto Juncker facendo inoltre un appello alla lotta alla corruzione che deve essere intensificata con un “rinnovato impegno da parte” delle autorità kosovare. "Lo stato di diritto e le riforme economiche sono cruciali per il Kosovo", l’invito di Juncker parlando di fianco al presidente kosovaro Hashim Thaci nel corso della conferenza stampa tenutasi a Pristina. (segue) (Bus)