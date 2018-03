Giappone-Kosovo: ministro Esteri Pacolli in visita a Tokyo, focus su cooperazione economica

- Il ministro degli Esteri del Kosovo Behgjet Pacolli ha incontrato il ministro dell'Economia e del Commercio giapponese Hiroshige Seko. Come riportato dal quotidiano "Epoka", l'incontro è avvenuto nell'ambito della visita di Pacolli nel paese asiatico, incentrata sulla cooperazione economica. "Vi offriamo una zona economica libera, in una regione dove insieme all'Albania rappresentiamo un centro attraente per gli investimenti della vostra tecnologia", ha dichiarato Pacolli auspicando un rafforzamento degli investimenti delle imprese giapponesi in Kosovo e nei Balcani. (Kop)