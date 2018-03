I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: presidente Vucic, domani a Sofia probabile colloquio anche con omologo di Pristina - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha definito "probabile" un colloquio con l'omologo kosovaro, Hashim Thaci, in occasione dell'incontro a Sofia, in Bulgaria, dei leader dei paesi dei Balcani occidentali. Il capo dello Stato serbo ha annunciato anche dei colloqui con i rappresentanti dell'Unione europea che saranno presenti alla riunione, ovvero il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il commissario all'Allargamento Johannes Hahn e l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. "Il mio lavoro è quello di fare l'interesse dei cittadini della Serbia, al di là delle elezioni e della campagna elettorale", ha detto Vucic in riferimento alle elezioni che si terranno il 4 marzo per il rinnovo dell'amministrazione di Belgrado. (segue) (Res)