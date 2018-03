I fatti del giorno - Balcani

- Bulgaria-Kosovo: a Sofia incontro tra premier Borisov e presidente Thaci, focus su integrazione Ue dei Balcani - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha incontrato oggi a Sofia il primo ministro bulgaro Bojko Borisov. Il presidente kosovaro si trova nella capitale bulgara per prendere parte all'incontro tra i leader dei Balcani occidentali e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, l'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini e il commissario europeo all'Allargamento, Johannes Hahn. Thaci e Borisov hanno concordato sul fatto che la presidenza bulgara dell'Ue è un ottima opportunità per i paesi dei Balcani occidentali: "Siamo consapevoli che l'adesione Ue dei paesi della regione dipende dalla capacità e dalla qualità dell'adempimento delle riforme negli Stati aspiranti all'integrazione, ma sopratutto dalla capacità di governare i problemi tra i paesi", ha detto Thaci come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". Borisov, da parte sua, ha assicurato che Sofia continuerà a sostenere Pristina nel suo cammino di adesione all'Ue. Secondo la stampa kosovara, oggi il presidente Thaci potrebbe avere un bilaterale, a margine della riunione di Sofia, con il presidente serbo Aleksandar Vucic. (segue) (Res)