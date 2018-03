Difesa: Slovenia, dibattito in commissione parlamentare su stato Forze armate

- La commissione parlamentare difesa di Lubiana ha affrontato un acceso dibattito sullo stato delle Forze armate slovene dopo il recente fallimento di un test per la prontezza di combattimento della Nato (combat readiness). Lo riferisce la stampa locale. Nei giorni scorsi il generale Alan Geder ha assunto ufficialmente il ruolo di capo di Stato maggiore dopo le dimissioni del generale Andrej Osterman, proprio a causa del fallimento del test Nato. Secondo quanto reso noto nei giorni scorsi dalla stampa di Lubiana, inoltre, la brigata dell'Esercito sloveno che ha fallito nei giorni scorsi il test Nato non prenderà parte alle missioni dell'Alleanza atlantica in Libano e Kosovo. La decisione è stata presa proprio come conseguenza del fallimento del test per la prontezza di combattimento della Nato, in seguito all'annuncio delle dimissioni di Osterman. (segue) (Lus)