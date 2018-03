Kosovo: stampa locale, sostegno Lista serba necessario per ratifica accordo confini con Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici kosovari devono necessariamente trovare un'intesa con la Lista serba per ratificare in parlamento l'accordo sui confini con il Montenegro. E' quanto sostengono diversi analisti locali, dopo l'ennesimo rinvio ieri a Pristina del voto in parlamento sulla ratifica dell'accordo. L'ultimo rinvio è stato necessario in quanto mancavano ancora i numeri per l'approvazione in parlamento, nonostante la scorsa settimana diversi partiti parlamentari kosovari - sia della maggioranza che dell'opposizione - avessero trovato un accordo sul voto di ratifica. L'accordo ha incluso anche la Lega democratica del Kosovo (Ldk), maggiore partito dell'opposizione, a sostegno delle forze di maggioranza: Partito democratico del Kosovo (Pdk), Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Nuova Alleanza per il Kosovo (Akr). Il sostegno della Lista serba, partito rappresentanza di tale minoranza etnica e partner della coalizione governativa, appare decisivo in quanto non è immaginabile ottenere il sostegno del movimento Vetevendosje. (segue) (Kop)