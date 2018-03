Kosovo-Serbia: presidente Thaci, obiettivo rimane piena normalizzazione rapporti

- Il Kosovo rimane impegnato a trovare un accordo "legalmente vincolante" con la Serbia per la piena normalizzazione dei rapporti bilaterali. Questa la posizione di Pristina, espressa dal presidente kosovaro Hashim Thaci a margine del summit dei leader dei Balcani e dell'Ue di ieri a Sofia. Lo riferisce il quotidiano "Zeri". Secondo Thaci, l'opportunità offerte dall'allargamento dell'Ue verso i Balcani occidentali sono realistiche e "devono essere utilizzate a beneficio dei cittadini". La velocità del processo di integrazione, ha precisato Thaci, dipenderà in fin dei conti dall'attuazione delle riforme e della riconciliazione tra i paesi della regione. Secondo quanto riportato dalla stampa kosovara, anche il commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn, ha indicato che un accordo tra Serbia e Kosovo è necessario per il completamento del percorso di adesione Ue di Pristina e Belgrado.(Kop)