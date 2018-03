Kosovo-Ue: Juncker, ratifica accordo confini con Montenegro e buoni rapporti con Serbia decisivi per integrazione (2)

- "Lo stato di diritto e le riforme economiche sono cruciali per il Kosovo", ha dichiarato ieri il presidente della Commissione europea, parlando in conferenza stampa a Pristina con il capo dello Stato kosovaro Hashim Thaci. Juncker ha ribadito nell'occasione come la ratifica da parte del parlamento del Kosovo dell’accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro è un elemento fondamentale per la liberalizzazione dei visti nei paesi dell’Ue. Insieme alla lotta contro il crimine organizzato. “Sono certo che il paese farà dei passi avanti”, ha affermato il presidente della Commissione europea, ricordando infine come la Strategia per i Balcani dell’esecutivo Ue “copre l’intera regione”. (Kop)