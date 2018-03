Serbia: ministro Difesa Vulin, Montenegro sostiene indipendenza Kosovo con invio soldati in Kfor

- L'invio di soldati all'interno della Kfor (missione Nato in Kosovo) da parte del Montenegro è "un messaggio politico di sostegno all'indipendenza del Kosovo": lo ha dichiarato il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, secondo quanto riferisce la stampa di Belgrado. La Serbia, ha aggiunto il ministro, "non può accogliere con favore" questa decisione. "Per quello che possiamo vedere, anche i rappresentanti di Pristina non sembrano molto colpiti dalla loro assistenza. Lo danno per scontato, e dunque non è un gesto molto apprezzato", ha detto Vulin. Il ministro ha infine ricordato che Podgorica e Pristina non hanno ancora risolto la questione dei rispettivi confini, nonostante si riconoscano reciprocamente come stati indipendenti.(Seb)