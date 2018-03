Kosovo: ministro Esteri Pacolli, Lista serba voterà accordo su confini con Montenegro dopo il 5 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lista serba voteranno in favore della ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro solamente dopo il 5 marzo. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri di Pristina, Behgjet Pacolli, parlando al quotidiano "Telegrafi". I media kosovari hanno riportato ieri la notizia di un "accordo segreto" raggiunto tra Pacolli e i deputati della Lista serba, partner della coalizione governativa, per superare lo stallo sulla ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro; tale intesa potrebbe essere tuttavia messo in pratica solamente dopo le elezioni amministrative di Belgrado questa domenica. Secondo quanto indicato nei giorni scorsi da diversi analisti locali, i partiti politici kosovari devono necessariamente trovare un'intesa con la Lista serba per ratificare in parlamento l'accordo sui confini con il Montenegro. Sembra questo lo scenario per approvare l'accordo, dopo l'ennesimo rinvio mercoledì a Pristina del voto in parlamento sulla ratifica, a causa della mancanza dei numeri per l'approvazione in aula. (segue) (Kop)