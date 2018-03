Kosovo: ministro Esteri Pacolli, Lista serba voterà accordo su confini con Montenegro dopo il 5 marzo (2)

- L'ennesimo rinvio è stato necessario nonostante la scorsa settimana diversi partiti parlamentari kosovari - sia della maggioranza che dell'opposizione - avessero trovato un accordo sul voto di ratifica. L'accordo ha incluso anche la Lega democratica del Kosovo (Ldk), maggiore partito dell'opposizione, a sostegno delle forze di maggioranza: Partito democratico del Kosovo (Pdk), Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Nuova Alleanza per il Kosovo (Akr). Il sostegno della Lista serba, partito rappresentanza di tale minoranza etnica e partner della coalizione governativa, appare decisivo in quanto non è immaginabile ottenere il sostegno del movimento Vetevendosje. (segue) (Kop)