Ue-Serbia: Juncker, Bruxelles non intende costringere Belgrado a scegliere fra Occidente e Russia (2)

- Il presidente della Commissione europea ha concluso ieri il suo intenso tour nei Balcani occidentali, per promuovere la nuova Strategia per l’allargamento presentata lo scorso 6 febbraio a Strasburgo, insieme all’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini e il commissario all’Allargamento Johannes Hahn. A partire dallo scorso 25 febbraio sino alla giornata di venerdì, la compagine governativa europea ha fatto visita in sette paesi: l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Bulgaria. (segue) (Seb)